IL POUSSA CAFE @I PRECARI DELLA SCUOLA VALDOSTANA@ DISPACCIO 14 GENNAIO

All'assessore alla pubblica istruzione valdostana, Luciano Caveri, ci piacerebbe chiedere: 1) A che punto è il concorso straordinario per l'assunzione di centinaia di insegnanti valdostani precari. 2) Se sono state insediate le commissioni per la correzione delle prove scritte già sostenute. 3) Se queste commissioni hanno iniziato la loro attività di correzione "da remoto" degli scritti come sta già accadendo in tutte le altre regioni. 4) Quando ci sarà la convocazione degli insegnanti che, a causa della pandemia, non hanno ancora potuto sostenere la prova scritta. Grazie. (EDOR)