Marchio europeo di qualità ambientale per l'eco hotel La Barme di Cogne

Bissando il riconoscimento del 2018, l’eco-hotel La Barme di Valnontey, a Cogne, ha nuovamente ottenuto il marchio di qualità ambientale Ecolabel UE Awards 2020 nonchè il Cogne Green Prix per la sostenibilità.

L'eco hotel La Barme il primo e per ora unico albergo valdostano ad essersi aggiudicato il Marchio Ecolabel UE per l’impegno profuso nel rispetto dell’ambiente e nella sostenibilità del progetto turistico. L’eccezionale risultato è stato possibile anche grazie al supporto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso che ha realizzato un progetto di accompagnamento finalizzato a valorizzare la qualità ambientale dei servizi ricettivi presenti sul proprio territorio.

Riconoscimento dell’Unione Europea che premia elevati standard nella tutela della qualità dell’ambiente, il marchio Ecolabel UE consente al consumatore di riconoscere tra i servizi ed i prodotti disponibili sul mercato quelli che hanno elevati standard di qualità e al contempo un ridotto impatto ambientale. Scegliendo il marchio Ecolabel UE i consumatori ottengono prodotti o servizi di elevata qualità ecologica, certificati da organismi indipendenti e riconosciuti a livello europeo. Sono solo 185 le strutture in Italia a potersi fregiare del titolo, ed il La Barme è tra queste.

Scegliere di seguire buone pratiche ambientali - come l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, non impiegare monodosi per le derrate alimentari non deperibili né articoli usa e getta per ridurre imballaggi e rifiuti, privilegiare una frequenza non quotidiana nel cambio di lenzuola ed asciugamani per ridurre il consumo idrico e promuovere prodotti locali - si rivela dunque una strategia vincente, lo conferma anche una recente ricerca dei portali Booking.com ed Airbnb secondo cui il 65% dei viaggiatori preferisce soggiornare in strutture ecosostenibili.