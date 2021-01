IL POUSSA CAFE @GODURIE VERDEROSSO@ DISPACCIO 9 GENNAIO

In Regione bocciano le proposte di posticipare l'avvio della stagione dei saldi motivata dal 'tutti a casa' e quindi nessuno poteva uscire a fare acquisti. All'Hotel de la Ville d'Aoste vogliono togliere i parcheggi per costringere i cittadini a raggiungere il centro in bicicletta, anche quando le temperature sono polari e le strade sono per neve e ghiaccio da Parigi-Dakar. E così i commercianti chiuderanno gli esercizi commerciali ed il centro diventerà un dormitorio con immensa goduria della grande distribuzione. (ANVI)