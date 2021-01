L'OROSCOPO NEL MESE DI GENNAIO 2020

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Fidatevi: le uscite impreviste non vi prosciugheranno il salvadanaio al contrario, vi faranno apprezzare maggiormente da amici, parenti e colleghi. Guardateviattorno, ci sono occasioni molto allettanti a portata di mano ma è il caso di avere prudenzae rimandare un investimento di rilievo. Potete assumere un rischio ponderato e benvalutato. La positività entra nel vostro cielo astrale.

AMORE E ARMONIA. Se metterete la testa fuori dal vostro guscio, avrete la possibilità difare un incontro molto interessante e, superato l’impaccio iniziale, troverete subito cose dadirvi e da…fare.

BENESSERE E SALUTE. Qualcuno a cui non credevate, vi solleva da una vecchiapromessa che vi risultava “pesante”. Serenità in famiglia e qualche scintilla con gli amici,cercate di prendere la vita con più filosofia.



LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Piacevoli sorprese in arrivo, inizia la vostra risalita. Le entrate e le uscite sono in sostanziale equilibrio, potete concedervi persino qualche piccolo lusso.

Siete in un periodo in cui chi osa vince, se tentate la fortuna e credete nelle vostre capacità, potreste anche ottenere grandi soddisfazioni, ma senza troppo esagerare. Ricordatevi che chi troppo vuole.....nulla stringe! Attenzione agli investimenti rischiosi, frenate i facili entusiasmi.

AMORE E ARMONIA. Il cuore si arrende all’evidenza e non si difende più. Possibilità di incontro folli e…fatali mentre, per le coppie, si preannunciano bellissimi progetti in condivisione.

BENESSERE E SALUTE. Imprevisti faticosi di varia natura ma per fortuna non dovete temere grossi danni. Cercate di mantenere la lucidità mentale che vi contraddistingue e vi salva da situazioni a volte insidiose.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Sul posto di lavoro ogni persona la vede in maniera diversa ediventa sempre più arduo trovare delle soluzioni o capire come muoversi. Il nervosismoaumenta e si perde tanto tempo concludendo poco. Per aumentare l’efficienza e superaregli ostacoli bisogna imparare ad evitare le polemiche e, l’energia espansiva del vostrosegno, vi dona la serenità necessaria per far fronte a tutti gli impegni che vi assillano.Riuscirete così a risolvere anche situazioni che sembravano insormontabili.

AMORE E ARMONIA. Incontri promettenti….ma, fare i “duri”, non è da voi e per giunta, disolito, non paga. E’ arrivato il momento di abbandonare le montagne russe e darvi unamaggiore stabilità. Cuore e testa devono scegliere all’unisono.

BENESSERE E SALUTE. Non appiattitevi sempre sulle stesse persone e gli stessiargomenti, evadete e sognate. Questa maniera di agire vi porterà un benessere generaleche avevate perso. Rinnovatevi anche nel modo di interloquire.



TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Rendete al meglio e vi piace lavorare con calma e in un ambientesereno, al contrario siete invece incalzati da colleghi o collaboratori ansiosi di “brillare” eche seminano “zizzania” intorno a voi. Ricordatevi che l'agricoltore saggio, estirpa le erbacce prive di utilità. Non fate il passo più lungo della gamba. Gli astri favorevoli viconsentono di impostare un ruolino di marcia ben cadenzato, se sarete capaci di non farvifuorviare da qualche contrattempo, potrete produrre e rendere molto.

AMORE E ARMONIA. Periodo di passioni travolgenti e, forse, anche piccanti, fuoriprogramma. Cercate di essere seducenti ed espansivi. Sorridere vi sarà d’aiuto.

BENESSERE E SALUTE. Siate molto prudenti nel muovervi e sappiate rinunciare se sietetroppo stanchi. Camminare all’aria aperta e ascoltare musica rilassante, aiuta lariflessione.

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Un affare o un progetto innovativo, hanno stuzzicato la vostra propensione al rischio e la voglia di arrivare. Non volete correre alcun rischio e, con pignoleria e grande professionalità, volete organizzare tutto nei minimi dettagli per ottenere pieno successo. Credeteci senza esitare perché se un uomo pone un limite a quanto farà, pone anche un limite a quanto può fare.

AMORE E ARMONIA. Sussiste la possibilità di veder rifiorire oppure che esploda, un grande amore. La scelta di un profumo adeguato all'occasione vi renderà irresistibili. Possibile un incontro imprevisto che faccia traballare anche solide certezze.

BENESSERE E SALUTE. Aiutatevi con una buona colazione ma a cena via libera a un bicchiere di buon rosso, coadiuva la circolazione ed il....morale!

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Un impegno imprevisto non scalfirà la vostra invidiabile solidità economica. State attraversando una fase eccellente per investimenti fruttuosi. Prestate attenzione alle persone che agiscono con troppa “faciloneria”. Sforzatevi di chiarire obiettivi e priorità, per evitare di dover ammettere che chi troppo vuole, poco stringe.

AMORE E ARMONIA. Viaggi e weekend al di fuori della solita routine, permetteranno di vivere un’avventura amorosa con risvolti imprevisti e piacevoli.

BENESSERE E SALUTE. Limitate i cibi piccanti, il tè e il caffè ma concedetevi viaggi brevi e stimolanti, magari rilassanti soggiorni in beauty- farm, diete disintossicanti e sport di squadra.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Nonostante appoggi e stima da parte da parte dei superiori o di chi vi apprezza, per ora le occasioni scarseggiano. Cercate di portare a termine quanto prima un incarico, per far tacere chi pensa soltanto a criticare. I contrattempi che potrebbero sorgere sono da interpretare come segnali che vi indicano di rivedere i progetti e studiare nuove strategie professionali.

AMORE E ARMONIA. Fase controversa che lascia presagire un rimescolamento delle carte e vi costringe a confrontarvi con una scelta non facile. La passione è alle stelle così come anche la suscettibilità. Muovetevi con cautela altrimenti le “scintille” sono assicurate. Temporeggiare prima di buttare tutto all’aria!

BENESSERE E SALUTE. Rinnovare la carica energetica in questo periodo può rivelarsi di fondamentale importanza ed aiutare a ritrovare la giusta fiducia sia nel lavoro che negli studi.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Frenata improvvisa ed imprevista. I movimenti dei corpi celesti non sono particolarmente favorevoli in questo momento. Era tutto pronto per una grande impresa ma adesso dovete attendere. Siete circondati da persone troppo pettegole che cercano con insistenza retroscena inesistenti di ciò che fate.

AMORE E ARMONIA. Osate…probabilmente riceverete risposte incoraggianti e non fatevi bloccare dalla vostra congenita difficoltà nel decidere, potreste perdere una bella occasione.

BENESSERE E SALUTE. A volte giova isolarsi in compagnia di un bel libro che vi trasporti con la fantasia in un mondo di pace e tranquillità. Prendetevi delle giornate di meritato riposo e integrate alla lettura, lunghe passeggiate e una buona cucina.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. In barba ad una congiuntura astrale non proprio benevola, potete essere ottimisti, in quanto spira un vento di novità nell'aria, ostacoli e aiuti imprevisti, alla fine si bilanciano. Preparatevi a captare ogni occasione e a riesaminare le vostre posizioni. Evitate d'immischiarvi nelle beghe tra famigliari o colleghi e rimanete concentrati in ciò che fate. Servirebbe maggiore serenità per riprendere un ragionamento.

AMORE E ARMONIA. Godrete di un fascino irresistibile, fatene buon uso e sforzatevi di non vedere limiti e difetti anche dove non ci sono. Il cuore volerà molto in alto grazie ai buoni e promettenti aspetti del vostro cielo.

BENESSERE E SALUTE. Gli imprevisti non avvisano, per cui cercate di risolverli nel momento stesso in cui si presentano.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Movimenti e congiuntura che portano nel segno la parola fortuna. Che bello raccogliere a piene mani i frutti di ciò per cui avete tanto lavorato e faticato. Vi accorgerete dei grandi passi avanti che avete fatto e delle acque che avete smosso con fatica, lasciando emergere veri e propri tesori nascosti nei fondali. Potete anche concludere un progetto che avete a cuore, chiedere un aumento di stipendio o...tentare la fortuna! I clienti e l’ambiente di lavoro vi elargiranno gratificazioni e soddisfazioni.

AMORE E ARMONIA. Ognuno resta della propria idea, ma che male c’è? Il ricordo di momenti felici alimenta l’amore di oggi. Le prove di forza non servono a niente, conviene cercare di capirsi maggiormente.

BENESSERE E SALUTE. Godete di buona salute e forma fisica ma dovete tenere a bada l'irruenza. In questa fase siete meno espansivi del solito, però in pace con voi stessi.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Per i superiori ed i clienti, non conta la vostra personalità, sono più importanti le vostre capacità. Nuove iniziative fortunate nel lavoro vi gratificheranno e, un’ottima idea, si concretizza in un piccolo dettaglio che si rivela davvero essenziale. Rammentate che con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati. Quando tutto fila troppo liscio, come nell’attuale congiuntura, è proprio il momento in cui cominciano a venirvi dei dubbi.

AMORE E ARMONIA. Lo credevate impossibile ma in realtà ...non lo è! Che bella la sensazione di innamorarvi ancora grazie ad un appassionato Venere nella giusta posizione.

BENESSERE E SALUTE. Prima di qualsiasi impegno od occasione particolare, imparate a respirare intensamente, magari attraverso lo yoga. Un problema di salute nella cerchia famigliare non va preso sottogamba.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Lo spirito di collaborazione che dimostrate nell’ambiente che vicirconda verrà riconosciuto e apprezzato, con la conseguenza di un periodo a voifavorevole e proficuo. La professionalità e la volontà sono virtù sempre ripagate. Un vostrointervento farà avanzare meglio un progetto di lavoro ma la vostra competenza, oltreall’ammirazione, potrà suscitare….invidia! Periodo favorevole alle scelte importanti ma,prima di decidere, riorganizzate la vostra situazione economica e fate un budget preciso eaccurato al fine di evitare spiacevoli imprevisti.

AMORE E ARMONIA. Fase critica nei rapporti logorati dalla noia o da una lungaconvivenza. Conflitti e colpi di testa dietro l’angolo, sforzatevi di vederci chiaro. Il partner èpronto ad ascoltare, tocca a voi farvi capire.

BENESSERE E SALUTE. BENESSERE E SALUTE. Siate aperti a nuove concezioni dirilassamento e di alimentazione. Tutto ciò che farete per il vostro benessere saràdoppiamente efficace e, la fantasia miscelata con un po’ d’immaginazione vi infonderàtanta energia. Attenzione al peso forma e rammentate che un’eccessiva esuberanzaprovoca stanchezza.

www.astrologiadiplatone.com/il-blog/

https://www.facebook.com/astrologiadiplatone/