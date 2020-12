IL POUSSA CAFE @COVIDERROR@ DISPACCIO 29 DICEMBRE

Scrive l'Usl: "A causa di un errore tecnico del software del laboratorio analisi dell’Ospedale Parini di Aosta avvenuto nella giornata del 26/12/2020, dovuto ad una di interruzione del segnale di rete, si è verificata un’alterazione dei parametri di analisi, facendo sì che il sistema rilevasse anche basse fluorescenze inducendo il riscontro di false positività. I pazienti ricoverati, risultati inizialmente positivi, sono stati trasferiti nei reparti COVID.Tutti i dati delle sedute coinvolte sono stati opportunamente rianalizzati in data 28/12. Sono stati riscontrati 61 casi falsi positivi: 45 pazienti esterni a domicilio e 16 pazienti interni".

Domande al Commissario: "Ma chi era in laboratorio come ha fatto a non accorgersi? Chi paga i danni? Che sanzioni saranno comminate? Chi ci risarcirà per la figuraccia nazionale che ha fatto la sanità valdostana? I Cittadini ed i falsi positivi attendono risposte tempestive. (ANVI)