Le piste di sci nordico saranno aperte per tutti in Valle d'Aosta nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, ovvero in zona arancione. Il 'rappel' è dell’Associazione valdostana enti gestori piste sci di fondo-Avef, che ottempera all'ordinanza regionale.

Nei giorni 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, ovvero di zona rossa, lo sci di fondo è consentito solo ed esclusivamente a residenti domiciliati nel territorio comunale in cui si trovano le strutture dello sci di fondo.