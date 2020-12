Nuvole artificiali sulla Gran Becca

Si sa che in Valle d’Aosta il vizio di colpire qualcuno finendo per colpire tutti c’è da sempre. Non dobbiamo dunque stupirci se anche in un momento così complicato e difficile per le località sciistiche le brame di qualcuno possono sfruttare ogni occasione buona per riuscire a guadagnare una posizione in più.

Così sembra che dietro al gran pasticcio di Cervinia non ci sia soltanto l’inefficienza aziendale di qualcuno, bensì il disegno di terremotare dall’interno il vertice della società per riuscire a riposizionare gli equilibri attuali.

Le nostre fonti dicono infatti che la polpetta avvelenata delle nuvole artificiali (presenti su altre webcam di altre località dell’arco Alpino prima che Cervinia fosse posta al ridicolo sulla stampa di tutta Italia) che hanno oscurato le telecamere è stata usata proprio perché sin dall’inizio il fu Presidente mise le proprie dimissioni a disposizione, davanti a qualsiasi altro soggetto responsabile dell’apertura non gestita della località.

Questo ha portato a chi bramava da tempo un cambio di equilibri interni a confezionare il colpo. Peccato poi che a rimetterci sia stata non soltanto la Cervino, ma in generale l’immagine di tutta la Valle d’Aosta.

Ecco quindi che oltre agli interni sono poi scese in campo altre compagini, vecchi baronati che in loco contano da sempre, a dire la loro e poter in qualche modo influenzare le future nomine di rinnovo del consiglio di amministrazione. Leggete bene i comunicati stampa successivi alla notizia.

Piccole logiche di potere all’ombra della Gran Becca che rischiano di far tanto male ad una delle migliori società pubbliche della Valle che nei prossimi mesi non avrà vita facile.