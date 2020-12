Dal 2 gennaio 2021 parte la stagione dei saldi invernali

Superato il Black Friday per gli italiani è già tempo di pensare ai prossimi sconti speciali.

Il Presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato e Paolo Marjolet Presidente Federmoda VdA confermano che per quest’anno non verrà richiesta alla Regione alcuna variazione alle date relative ai saldi invernali.

Di conseguenza la data di inizio saldi in base alla legge regionale nr 12 del 7/06/1999 sarà il 2 gennaio 2021.

Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldi deve darne comunicazione allo sportello unico del comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita.

La comunicazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- data di inizio e durata della vendita

- i prodotti oggetto della vendita

- la sede dell'esercizio

- le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri

- Per i nostri associati che ne faranno richiesta Confcommercio VdA effettuerà la comunicazione ai comuni a titolo gratuito.

Per informazioni è possibile contattare il recapito telefonico 0165.40004 interno 1 oppure scrivere a segreteria@confcommerciovda.it.

“Comunque sia – conclude Graziano Dominidiato –i saldi sono finalizzati, anche a sostenere la ripartenza, nonché la ripresa del sistema commerciale valdostano favorendo condizioni di competitività ed efficienza e adottando una linea di apertura nei confronti della libera iniziativa dei commercianti”.