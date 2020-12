Dott. Nicola, una cosmesi che guarda al futuro

I più innovativi orientamenti della cosmesi puntano sempre di più all’utilizzo di prodotti e di attivi naturali e biodegradabili, a ridurre l’impatto sull’ambiente e sulle emissioni di CO2, alle energie rinnovabili. Anche una cosmesi smart che guarda al futuro può infatti contribuire a proteggere l’ambiente.

La nuova linea del Dott. Nicola a base di piante è perfettamente allineata con questa filosofia che unisce la tradizione dei prodotti naturali alla massima innovazione e propone una cosmesi contemporanea particolarmente attenta alle esigenze del mondo attuale e del nostro modo di vivere, lavorare, comunicare. Oggi trascorriamo infatti sempre più tempo davanti alla luce blu degli schermi di computer, tablet e smartphone.

Gli effetti dannosi di queste radiazioni sono dovuti alla loro capacità di penetrare nella pelle e di indurre foto-invecchiamento, un fenomeno simile al foto-invecchiamento causato dalle radiazioni UV. E anche la luce visibile - come la luce del computer o del telefonino - può raggiungere gli strati più profondi dell’epidermide. Le ricerche più recenti hanno studiato proprio i potenziali effetti della luce visibile sulla pelle con particolare attenzione alla luce visibile ad alta energia (HEV) o luce blu.

Luminescine, uno specifico attivo estratto da una tipica pianta mediterranea, il tasso barbasso (Verbascum thapsum), che i laboratori del Dott. Nicola hanno inserito nella formula della crema da giorno Radiosa, è in grado di proteggere anche in caso di radiazioni HEV/luce blu e aumentare la luminosità della pelle: una vera rivoluzione nella protezione cosmetica, per una Nuova Bellezza Contemporanea.

UNA STORIA DI FAMIGLIA E DI TRADIZIONE



La storia della Farmacia Dott. Nicola nasce dalla passione per il mondo della Natura del Prof. Dott. Camillo Nicola, che negli anni ’30 del ‘900 studia e codifica la possibilità di coltivare le piante officinali. Suo figlio, il dottor Pier Giuseppe Nicola, negli anni ‘80 allestisce un fornito reparto di fitoterapia e omeopatia nella sua farmacia di Aosta, una scelta fortemente legata alla cultura tradizionale del territorio delle Alpi, ispirandosi ai principi di una medicina

naturale di antica tradizione.



Nel 2005 il dottor Andrea Nicola, terza generazione, sviluppa una prima serie di fitocosmetici e integratori naturali, basati sull’utilizzo di piante ed erbe alpine coltivate nella sua regione.



Nasce così il brand DOTT. NICOLA FARMACISTA.



Una ricerca che parte dalla sua formazione universitaria e dall’ esperienza di un’attività che lo vede a contatto quotidianamente con le esigenze del pubblico. Nel processo formulativo e produttivo il dottor Nicola vuole trarre profitto dalle tecnologie più avanzate.

Gli ingredienti sono piante delle montagne della Valle d’Aosta, coltivate in modo sostenibile.

I principi attivi vengono estratti a temperatura controllata grazie al Naviglio Estrattore®, uno strumento innovativo che permette di ottenere una estrazione completa di tutte le componenti della pianta evitando lo stress termico.



Le ricette cosmetiche del Dott. Nicola sono prodotti naturalmente privi di parabeni, coloranti, siliconi, petrolati, tensioattivi chimici (SLES), poli-etilen-glicoli (PEG).