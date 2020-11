Losanna, 3 attrazioni che non devi perdere!

Losanna è una bellissima città situata nella regione francofona della Svizzera. Antica città universitaria, molto attiva dal punto di vista commerciale, è particolarmente apprezzata per congressi, fiere e convegni e… anche per una serie di insospettabili divagazioni e intrattenimenti che gli amici di Escort4you.xxx potranno ben confermare!

Ma quali sono le principali attrazioni di Losanna che non dovresti perdere? Abbiamo cercato di riassumerle nei seguenti 3 punti!

Lago Lemano

Il Lago Lemano separa la Francia dalla Svizzera regalando a Losanna, sulla sua sponda settentrionale, una splendida vista sulle Alpi francesi. La riva da Losanna a est fino a Montreux è conosciuta come la “Riviera svizzera”, un paesaggio soleggiato con piantumazioni a terrazze che si estende fino a una linea di giardini, palme e villaggi pittoreschi.

Il modo migliore per godersi il lago è probabilmente quello di salire a bordo di uno dei battelli a vapore che si fermano qui per una crociera o per spostarsi tra una città e l'altra. I traghetti fanno infatti la spola tra Losanna e due città francesi dall'altra parte del lago, la più popolare delle quali è la Évian-les-Bains, a 35 minuti di viaggio panoramico.

Museo Olimpico

Oltre ai reperti e alla storia delle gare olimpiche, il museo - che si affaccia sul Lago Lemano - si concentra sullo spirito e i valori delle Olimpiadi. Le esposizioni, rinnovate qualche anno fa, coprono l'intera storia dei giochi, dalle origini dell'antica Grecia fino alle più recenti, e comprendono torce olimpiche, manifesti storici, attrezzature e abiti indossati dagli olimpionici.

Una visita in questo luogo è fantastica per poter rivivere i grandi momenti dei Giochi Olimpici attraverso i filmati, e seguire l'evoluzione della tecnologia sportiva e anche del design della moda. Oltre alle mostre e alle esperienze interattive all'interno dell'edificio, il campus sul lungolago comprende un parco curato dove si possono vedere sculture e altre opere d'arte raffiguranti temi olimpici, oltre alla fiamma olimpica.

Château d'Ouchy e Promenade

Sotto l'affollato centro di Losanna si trova il quartiere lacustre di Ouchy. Al centro si erge un castello del XII secolo, il Château d'Ouchy, in cui nel 1923 fu firmato il trattato di pace tra la Turchia, la Grecia e gli Alleati. Il castello è oggi un hotel di lusso, con ristorante, e nelle sue vicinanze è presente una lapide che ricorda Lord Byron.

Dal vecchio porto di Losanna a Port d'Ouchy, il lungolago si estende per un chilometro ad est fino alla Torre Haldimand del 1823 e all'attraente Parc Denantou. Qui è possibile scorgere il padiglione thailandese, un dono del Paese asiatico. Lungo tutto il lungomare si gode di una vista sul lago fino alle Alpi della Savoia. Da Place de la Navigation partono regolarmente imbarcazioni che si fermano in punti lungo tutto il lago, tra Ginevra e Montreux, e attraverso il lago fino alla riva francese. Insomma, un luogo incantevole, che merita una visita obbligatoria se ci si trova nelle sue immediate vicinanze, o si vuole programmare una vacanza diversa dal solito!