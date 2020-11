IL POUSSA CAFE @DATECI UN NUMERO CHE NON SIA ‘PER ME…’@ DISPACCIO 21 NOVEMBRE

L’assessore Barmasse sta lavorando sodo per recuperare il tempo perso dal suo predecessore per affrontare l’emergenza sanitaria covid. Quando ha tempo istituisca un servizio di assistenza informativa su come comportarsi in caso di contagio covid. Succede infatti che telefonare ai numeri già attivati per porre quesiti comportamentali rispondono ‘per me sì’ o ‘per me no’,; “telefoni a….” Dunque non si hanno risposte ufficiali. Se telefoni a… il telefono suona a vuoto. Se scrivi non ti rispondono. E il cittadino rimane con dubbi, timori e difficoltà. Assessore Barmasse, grazie per quello che sta facendo con grande competenza e determinazione, ma aiuti anche per chi ha bisogno di informazioni comportamentali certe istituendo un servizio dedicato al quale telefonare o scrivere. Potrebbe migliorare la vita di qualche cittadino; nonostante la pandemia. (PIMI)