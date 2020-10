A Natale regala il sapore unico e genuino del territorio: scopri le proposte AlpiFOOD

Solo lavorando in sinergia le aziende possono creare opportunità, facendo conoscere i propri valori e i propri prodotti. Nelle settimane scorse abbiamo così conosciuto il progetto AlpiFOOD, raccontando la storia delle aziende che ne fanno parte: De Mori di Biella, Freddozzo di Oleggio, NeroNatura di Torino e Salumificio Colombo di Crosio della Valle si sono uniti per difendere e promuovere il gusto unico del made in Italy.



Per le festività natalizie, AlpiFOOD ha così ideato delle proposte speciali per fare regali di Natale a km0 scegliendo prodotti del territorio: panettoni tradizionali o “alternativi” al lampone, allo zenzero, al pistacchio o al mirtillo; biscotti come baci di dama e torcetti; frutta secca e disidratata; salami “tutti i gusti” della linea Nonno Salvo; cotechini e zamponi; sfiziosi cioccolatini e liquori artigianali.

Per farvi guidare nelle scelte dagli occhi e dalla golosità, potete sfogliare la galleria fotografica in basso. I cesti di Natale sono alla portata di tutte le tasche: vanno infatti dai 30 ai 100 euro.

I prodotti, che verranno confezionati in eleganti cesti natalizi, sono disponibili negli spacci aziendali delle quattro realtà coinvolte; per informazioni e prenotazioni è inoltre a disposizione la mail info@alpitaste.it.