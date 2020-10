Courmayeur piange la morte di Alessandro Casale Brunet

Un pezzo di storia turistico commerciale di Courmayeur se n'è andato per sempre oggi venerdì 16 ottobre insieme ad Alessandro Casale Brunet, titolare del ristorante 'Vieux Pommier' aperto nel 1966 dalla famiglia di ristoratori in piazzale Monte Bianco.

Casale Brunet, conosciuto e stimato da tutti professionalmente e umanamente in Valdigne e non solo, era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Parini, per l'aggravamento di una malattia. Lascia la moglie e i figli Flavia e Omar con le nipoti Viola e Luna e il fratello Andrea. Le esequie saranno celebrate alle ore 15 di lunedì 19 ottobre nella chiesa parrocchiale di Courmayeur.