Sopraquota Rosset Terroir 'miglior Bianco 2021' per guida Gambero Rosso

Dopo aver portato in cantina i 'Tre Bicchieri', nuovo importante riconoscimento per il Sopraquota 900 della vendemmia 2019 di Rosset Terroir, nominato 'vino Bianco dell'Anno 2021' per la prestigiosa guida del Gambero Rosso.

"Oltre a essere un vino di grande personalità ed eleganza - si legge nelle motivazioni - permette di mettere in risalto un vitigno di cui si inizia a parlare molto e che sta guadagnando rapidamente spazi vitati in un territorio così angusto, come si evince immediatamente dall'orografia della Valle d'Aosta".

La produzione è di 6.000 bottiglie all'anno che provengono da un ripido vigneto di circa due ettari, di cui 1,7 di Petite arvine, a Cumiod nel comune di Villeneuve (tra i 900 e i 1.050 metri di quota). La vigna ha oltre 30 anni ed ha un impianto molto fitto a 11.000 ceppi per ettaro, interamente lavorata a mano. "Questo premio - ha commentato Nicola Rosset - ci gratifica molto per il lavoro fatto in questi anni e ci dimostra ancora una volta le enormi potenzialità del vino valdostano"