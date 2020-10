A Courmayeur il gruppo del Consiglio Comunale 'La Nuova Via', con il sostegno di parte della maggioranza, ha costretto alle dimissioni il sindaco , con il sostegno di parte della maggioranza, alle dimissioni il sindaco Stefano Miserocchi che si ricandidato per le elezioni di novembre mentre La Via Nuova si è ritirata nel pensatoio. Miserocchi se la ride.