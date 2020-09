SPORTELLO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI A VERRES IN DATA 24 SETTEMBRE

Sportello gratuito per gli associati Confcommercio VdA in data 24 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la sede della Proloco di Verrès sita in Via Caduti della Libertà 20.

Se sei un nostro associato approfittane! Passa a trovarci ed il nostro staff sarà a tua completa disposizione per fornirti maggiori informazioni su:

Formazione obbligatoria (date corsi e disponibilità)

Formazione Professionalizzante (cucina, fotografia, bartender, caffeteria, digital)

Formazione corso SAB EX REC (date corsi, costi e disponibilità)

Sportello Igienico Sanitario (fisseremo il tuo appuntamento gratuito con il nostro consulente esperto in igiene degli alimenti)

Servizi online (piattaforme legate alla privay ed allergeni, SIAE)

Convenzioni

In tale occasione sarà anche nostra cura distribuire mascherine chiururgiche per i ristoranti e pubblici esercizi associati.

Non sei ancora iscritto? Questa è la tua occasione. Ti aspettiamo per illustrarti al meglio le molteplici attività che Confcommercio VdA garantisce ai propri associati guidandoli nelle svariate richieste legate al mondo imprenditorale.

Ti aspettiamo per spiegarti al meglio i vantaggi di questa grande famiglia.