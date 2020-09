𝗢𝗿𝗮 𝗲̀ 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲: 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗼𝘁𝘁𝗮, finalmente, i #𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶𝗘𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶 potranno leggere i #𝗕𝘂𝗼𝗻𝗶𝗣𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗶 𝘀𝘂 𝘂𝗻 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 #𝗣𝗢𝗦

Ora รจ ufficiale: dopo anni di lotta, finalmente, i pubblici esercizi potranno leggere i buoni pasto elettronici su un unico dispositivo, a prescindere da quale sia la societร emettitrice. Lโ€™importante novitร proposta nei due emendamenti a firma del Sen. Dellโ€™Olio e del Sen. Manca, ha visto la sua approvazione definitiva lo scorso 10 settembre, giorno in cui il DL semplificazioni รจ diventato legge, e stamattina รจ in Gazzetta Ufficiale.

โ€œDiciamolo chiaramente, questo importante risultato รจ una vittoria della Federazione che per anni ha denunciato quanto fosse complesso e costoso il sistema dei buoni pasto - commenta il Vice Presidente Vicario di Fipe-Confcommercio, Aldo Cursano (nella foto sopra) - Come giร detto tante volte, il POS unico consentirร ai nostri imprenditori di ridurre le spese in maniera significativa. Con il vecchio sistema si era costretti a sostenere il 25% di spese ogni 1.500 euro di fatturato, solo per installazione, commissioni e contratti di affitto dei vari lettori elettronici. Mai come ora ogni tipo di taglio ai costi di gestione di unโ€™attivitร รจ ossigeno puro per un settore in crisi come il nostroโ€.

โ€œOra guardiamo avanti, perchรฉ i problemi e le distorsioni che riguardano il sistema buoni pasto non sono certo finiti, anzi. Auspichiamo quanto prima anche un intervento per ridurre le commissioni che oggi toccano il 20% - conclude Cursano - La scontistica sul valore nominale del buono pasto, imposta dalle gare al massimo ribasso, รจ insostenibile per gli esercenti e confermiamo con forza il nostro impegno a cambiare questo stato di cose. Il plauso per lโ€™introduzione del POS unico resta tale, ma fatto 30 proviamo a fare 31 e speriamo che lโ€™attenzione dimostrata al nostro comparto non si affievoliscaโ€.