Ogni giorno i sindacati dei docenti ci spiegano quale rischio sia riaprire le scuole nella speranza di fare un altro anno di vacanza e poi solo un docente su quattro fa il test? Ma ci prendiamo in giro? Prima di perdere il decoro apriamo le scuole con le stesse misure di tutti gli altri posti di lavoro a rischio simile. E per le prossime chiusure cassa integrazione...così come incentivo per tutti . (FAV)

Repetita iuvant