In una legge elettorale recita: In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di 120 giorni. In questo caso si procede all’integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature. Dalla Stella Alpina che è stata esclsusa dalle elezioni comunali e ai candidati sindaco di Aosta tutti toccano ferro.

Repetita iuvant