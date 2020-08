CAVALIER BACCEGA ALLA CARICA!

Nel testo annesso si viene a sapere, urbi et orbi, che una nota associazione locale ha nuovamente a disposizione il centro equestre di Nus. La nota realtà locale svolge da anni una importante attività di sostegno ai ragazzi disabili che lavorano e si divertono con i cavalli. La nota associazione da tempo lamentava (per lo più informalmente) preoccupazione per il suo futuro e la futura gestione del centro.

Ma questo non solo. Pareva pure che da tempo ci fossero stati sopralluoghi più o meno ufficiali al centro di potenziali nuovi gestori. Ora da fonti più o meno discordanti sembrerebbe che una gara ci sia stata, ma che questi possibili nuovi gestori non si siano presentati.

Passi il lockdown e ciò che è successo nel periodo dell’emergenza, ma possibile che la conferma della gestione sia arrivata proprio ora in pieno periodo elettorale? Il dubbio pare sia lecito, non soltanto per il bello e bucolico post social, ma soprattutto per la quantità di « santini » che i visitatori e fruitori del centro possono trovare al loro arrivo.