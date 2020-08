CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Bilocale arredato in affitto in centro Aosta, Place des Franchises

Nel centro storico di Aosta, in Place des Franchises, tra via Des Tillier e via Croce di Città, AFFITTASI bilocale posto al terzo piano e composto da soggiorno con angolo cottura, camera da letto, antibagno, bagno con doccia e balconcino. L'appartamento viene affittato con contratto transitorio e per una persona sola. € 480,00 mensili.