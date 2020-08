IL POUSSA CAFE @VASI COMUNICANTI@ DISPACCIO 13 AGOSTO

Più liste presentano e più sembra al mercato del baratto. I candidati che passano da un partito ad un'altra lista. Ieri erano in un partito e oggi sono in una lista avversaria. Se Stevino, matematico, fisico e ingegnere olandese (Bruges 1548 - L'Aia 1620) fosse vissuto ai giorni nostri in Valle d'Aosta non avrebbe potuto inventare la legge dei vasi comunicanti. La politichetta valdostana si travasa da un movimento all'altro ad una forza politica all'altra, ma il livello se sempre uguale; molto basso. (GIPO)

&&&&&&&&&&

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43