Alpages Ouverts torna ad Aymavilles giovedì 13 agosto

Sarà l’alpeggio La Pierre della Società La Borettaz, quota 2000 metri sopra Aymavilles, ad ospitare giovedì 13 agosto il secondo appuntamento della 21esima edizione di Alpages Ouverts, iniziativa turistico-agricolo-culturale ideata dall'Arev. L'alpeggio gestisce 90 bovine da latte che producono i tradizionali prodotti caseari valdostani di 'quota' ovvero latte, fontina, brossa, ricotta, burro, formaggi e yogurt.

Accesso a piedi o in mountain-bike dalla frazione di Ozein; in auto si può percorrere la strada interpoderale a monte di Ozein.

Alpages Ouverts è ormai entrata nella tradizione degli appuntamenti dell’estate valdostana. L’iniziativa porta a scoprire il fascino ed i segreti di una giornata in alpeggio in compagnia dei protagonisti della stagione estiva, che per cento giorni si dedicano ad un intenso lavoro di produzione casearia e manutenzione del paesaggio montano.

Nel contesto incantevole delle nostre montagne potrete visitare i luoghi dove nasce latte genuino, derivato diretto di pascoli incontaminati, trasformato in ottima fontina Dop ed altri prodotti.