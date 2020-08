IL POUSSA CAFE @SOLDI SOLDI SOLDI@ DISPACCIO 8 AGOSTO

Mi dicono che una dotta consigliera regionale, che noi paghiamo profumatamente anche se segue le conferenze stampa del Festival di Sanremo mentre è in commissione che discute del bilancio Regionale e posta le sue opinioni sui social, si lamenta che il nostro giornale ha diffuso una notizia che la riguarda ripresa da quanto pubblicato da sito tirendiconto.it. Questa la notizia: la dotta signora da qualche mese non restituisce i soldi al movimento. Mi dicono che la dotta pare dirsi stupita perché c’è chi esprime solidarietà umana ad un suo collega coinvolto in un’inchiesta giudiziaria. La dotta consigliera confonde informazione con rispetto alla persona umana in difficoltà. Ha ragione scuse obbligate anche alla dotta perché è in difficoltà: elettorale. Gli elettori saranno giudici imparziali e la loro sentenza sarà inappellabile.

