WEEK-END IN SELLA: A BRUSSON E COGNE CON IL CVA EBIKETOUR EVOLUTION

Si comincia dalle bellissime località di Brusson e Cogne.

SABATO 8 AGOSTO A BRUSSON (VALLE D’AOSTA)

19 km a filo d'acqua accompagnati dai Maestri MTB della Valle d’Aosta. Ritrovo ore 9:15 o 14:15 a BRUSSON (VALLE D’AOSTA), ZONA LAGHETTO.

Accettazione e consegna ebike e caschi per coloro che hanno scelto le ebike CVA, istruzioni, formazione dei gruppi, partenze distanziate.

E’ necessario avere con sé la carta d’identità utilizzata al momento della prenotazione.

Casco obbligatorio per tutti. Abbigliamento consigliato: guanti, scarpe da trekking, pantaloncini da bici con fondello, antivento e t-shirt di ricambio.

Accessori consigliati: borraccia, occhiali e crema da sole, cerotti, zainetto.

PROGRAMMA: Partenza dall’area verde adiacente al lago di Brusson, si prosegue sullo sterrato lungo il torrente Evançon fino al villaggio di Extrepieraz per poi salire all’alpeggio Crespin. Si entrerà nel primo splendido tratto di bosco attraverso il quale si raggiungerà il caratteristico villaggio di Lignod con i suoi tipici rascard restaurati. Dopo una breve tappa esplorativa inizierà la discesa in mulattiera che ci riporterà sull’Evançon da dove si imboccherà il sentiero che condurrà allo storico rû Courtod. Un giro panoramico finale intorno al lago e allo sbarramento concluderà l’itinerario.

Distanza: Km. 19; Dislivello: +816; Durata: 2:30; livello: medio-facile

Prenotazione gratuita https://www.<wbr></wbr>ebiketour.cvaspa.it/

DOMENICA 9 AGOSTO A COGNE (VALLE D’AOSTA)

Ritrovo nella Piazzetta di Via Bourgeois (Municipio, Uff. Turismo) alle ore 9:15 o 14:15.

PROGRAMMA: Registrazione partecipanti (con le stesse modalità di Brusson) poi via attraversando i prati di S. Orso percorrendo il primo sterrato per Buthier. Si costeggerà il torrente Valnontey affrontando la prima salita progressiva fino all’omonima frazione dove si invertirà la marcia alla volta di Sylvenoire. Ci si addentrerà nell'incantevole bosco in direzione Lillaz. Una salita che condurrà ad un incantevole altopiano e ai suoi pascoli per poi scendere in direzione Lillaz. Si fiancheggerà attraversandolo il torrente Valleille, passando dal Parco Geologico per poi giungere al belvedere sulle maestose cascate. Dopo una breve sosta si attraverserà il borgo di Lillaz alla volta della Centrale CVA. Si ritornerà fiancheggiando il torrente Urtier con un colpo d’occhio alle storiche miniere di magnetite prima di rientrare nel centro di Cogne.

Distanza: Km. 16,5; Dislivello: +437; Durata: 2:40; livello: medio-facile

Prenotazione gratuita https://www.<wbr></wbr>ebiketour.cvaspa.it/

SENZA PRENOTAZIONE: PROVA LA MOBILITA’ SOSTENIBILE CON IL MINITOUR ACCOMPAGNATO

Oltre ai giri lunghi guidati del mattino e pomeriggio, sono previsti in zona partenza e dalle ore 10:30 alle 16:00, dei tour brevi con le eBike performanti messe a disposizione gratuitamente, insieme al casco obbligatorio, da CVA.

Le prove sono riservate ai maggiorenni. Non è necessaria la prenotazione e si può accedere, secondo disponibilità dei mezzi, sia come singoli sia come gruppi familiari.

Ti aspettiamo!

#giridEnergia #ebiketour #cva