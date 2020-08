IL POUSSA CAFE @ANIMALI E ANIMALISTI@ DISPACCIO 2 AGOSTO

Che Stefano Ferrero e Roberto Cognetta fossero degli animali politici lo hanno fatto vedere con il loro percorso politico. Ora dicono di essere anche animalisti il simbolo VdALibra, infatti, sarà utilizzato dal movimento animalista italiano per presentarsi alle elezioni regionali in Valle.

Ci aspettiamo che diano corpo a dure ed estenuanti battaglie contro la soppressione dei lupi; alzino barricate alla Croix Noire per impedire le battaglie delle mucche e delle capre; propongano incentivi per il benessere animale e finanziamenti a fondo perduto per costruire ricoveri delle mucche che sempre più numerose vengono lasciate all’addiaccio nei prati sparsi sulle montagne; presentino una legge contro la caccia; si facciano portatori di fondi per crocchette e becchime gratis a tutti gli animali di affezione. Ma è probabile che il loro dna di animali politici prevalga sui sentimenti elettorali animalisti. (ANVI)





