IL POUSSA CAFE @CENTOZEREDITA@ DISPACCIO DEL 1 AGOSTO

Candidati i partiti facciano da subito la dichiarazione che rinunciano all’eredità che vuole lasciare il sindaco di Aosta che vuole condizionare le scelte della futura amministrazione ben sapendo che non sarà più sindaco.

L’uomo di Charvensod che fa il sindaco pendolare prima a Rheme e poi ad Aosta, vuole consegnare la gestione dei servizi agli anziani prima di fare gli scatoloni, ovvero dieci giorni prima delle elezioni, nonostante lui sia da maggio in regime di prorogatio. Tutto questo nonostante la gestione attuale scada a marzo e quindi il nuovo sindaco, che non sarà quello in carica, avrebbe tutto il tempo per bandire la nuova gara. elezioni comunali di Aosta. E così il sindaco lascia in eredità le politiche per gli anziani a chi gli succederà. E tutti tacciono.





&&&&&&&&&&

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43