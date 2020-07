IL POUSSA CAFE @550 GIORNI@ DISPACCIO DEL 26 LUGLIO

550 sono i giorni di custodia cautelare per alcuni imputati del processo Geenna. Qualcuno dovrebbe spiegare il perché. Altri ancora dovrebbero spiegare perché un giorno diffondono notizie sullo svolgimento del processo Geenna riferendo inesattezze su le dichiarazioni di un imputato e il giorno dopo si scusano per aver toppato. Altri ancora dovrebbero spiegare perché ad un giornalista che esprime umana solidarietà e fiducia nell'operato di Marco Sorbara viene spedito davanti alla commissione disciplinare per aver tradito la fiducia dei lettori. Ma viene assolto. Sono meccanismi che il cittadino della strada non capisce. (pi.mi)



&&&&&&&&&&

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43