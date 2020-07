Le 5 migliori App per orientarsi in montagna

Cosa non è in grado di fare oggi uno smartphone? Grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie e ad un comune telefono cellulare oggi è possibile chattare ovunque ci si trovi con amici e parenti, trovare la miglior offerta grazie a bonusfinder.com/it per divertirsi al meglio e persino scattare foto sensazionali a paesaggi mozzafiato , senza più la necessità di dovere portare con sé apparecchiature fotografiche ingombranti, costose e sofisticate! Insieme all’attrezzatura più indicata e utile per affrontare un itinerario in montagna, scopriamo 5 tra le migliori App che ogni escursionista può portare sempre con se grazie ad un comune smartphone.

Gaia GPS

Disponibile per Android e iOS, l’App Gaia GPS è l’ideale per chi ama pianificare, prima della partenza, il proprio viaggio in maniera dettagliata. Utilizzabile su Pc, Tablet e smartphone, permette di consultare mappe topografiche, stradali ed aree di tutto il mondo, sincronizzando i percorsi, i punti, i passaggi e le mappe sui propri dispositivi mobili rapidamente. Oltre ad essere un’App molto personalizzabile, Gaia GPS permette inoltre di condividere via e-mail o attraverso i social network i propri percorsi e foto, fare il backup dei sentieri e scattare foto geo-taggate.

Orux Maps

Orux Maps permette di consultare mappe in formato online e di scaricarle per il massimo della comodità in modalità offline. Un’App gratuita molto completa e ben progettata che permette di usare differenti standard di file, scelta principalmente dagli escursionisti che hanno una maggiore confidenza con la lettura della mappe a livello tecnico. Si rivela molto utile per chi vuole tenere traccia dei percorsi effettuati, sui quali è possibile inserire immagini o foto, video o audio attraverso la creazione di waypoint personalizzabili.

GPS KIT

Una tra le migliori e più riconosciute App del panorama escursionistico, progettata per i sistemi iOS. Tante le funzionalità al suo interno come sono molti i formati di mappe a disposizione da poter consultare. Come per gli altri prodotti targati Apple, uno degli aspetti ottimamente curati è la qualità della grafica; altrettanto interessante e funzionale è la modalità per consultare le mappe in 3D. Anche attraverso GPS KIT si ha la possibilità di creare waypoint personalizzabili con foto o altro materiale multimediale. Inoltre l’App permette di scaricare porzioni specifiche di percorsi, dando l’opportunità di risparmiare memoria e di ottimizzare le prestazioni del proprio telefono cellulare.

ViewRanger

ViewRanger è un’App che mette a disposizione degli escursionisti un grande archivio di mappe e di itinerari outdoor da utilizzare anche in modalità offline. L’applicazione consente la ricerca nei propri database in cui sono presenti itinerari di guide professioniste suddivisi per luogo, tipo di profilo utente e attività svolte. Un’ottima opportunità per selezionare con attenzione il tipo di escursione nel dettaglio. Un’altra caratteristica dell’App è la funzione Skyline che permette di riconoscere le vette circostanti attraverso l’utilizzo della fotocamera dello smartphone e all’impiego della realtà aumentata .

Wikiloc Navigatore GPS outdoor

Wikiloc è un App che mette a disposizione un database con tantissimi percorsi per varie discipline (fino a 70 differenti) in tutto il mondo. Anche con questa App è possibile creare waypoint e personalizzarli con i propri media come: foto, video oppure immagini, oltre a poterli condividere con amici attraverso i social network. Mappe topografiche di alto livello consultabili anche offline, vari filtri di ricerca per scegliere le attività, possibilità di trovare percorsi specifici rispetto ad un’area selezionata oltre ad un sistema integrato per le previsioni meteo.

Vuoi un nostro consiglio? Che tu decida di fare un’escursione in bici oppure a piedi in montagna, un valido motivo per portare con te il telefono cellulare carico è proprio il fatto che esso può diventare un ottimo alleato in caso di estremo bisogno. Oltre alle tante funzioni presenti infatti, grazie ad esso si è facilmente rintracciabili in caso di qualsiasi tipo di necessità.