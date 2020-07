Lampadari moderni per arredare la vostra casa

Il lampadario moderno è l'oggetto ideale per vestire la tua casa, sia che tu voglia migliorare l'illuminazione nel corridoio con un moderno bagliore o con un lampadario da sala da pranzo per illuminare il tuo tavolo. Un lampadario moderno può facilmente cambiare lo stile del tuo arredamento o accentuarne il design complessivamente. Questi oggetti possono illuminare uno spazio ben preciso o aggiungere semplicemente un'atmosfera calda ad un ambiente. Se non sai quali lampadari moderni scegliere, nessun problema, ecco qui di seguito la descrizione di alcuni tipi di lampadari moderni tra i più innovativi, trovati sul catalogo online di Mazzola Luce.

LAMPADARIO MODERNO TORNADO TOPLIGHT LED

Questo lampadario moderno a sospensione di colore oro satinato del brand TopLight fa parte della collezione Tornado e si presta ad essere utilizzato in uno spazio che può ospitare un grande lampadario moderno, perché il suo design e la sua atmosfera sono audaci. Realizzato con profili curvi di alluminio che creano un movimento circolare ampio dona un'eleganza raffinata ai tuoi ambienti con una luce decisa e al tempo stesso discreta. Questo oggetto di design rappresenta classe e lusso e può fare bella mostra di sé anche nell'ingresso o nel soggiorno.

LAMPADARIO PER SOGGIORNO MODERNO LED 50W 4000K NERO DESIGN ORIGINALE

Il prossimo lampadario è a sospensione ed è realizzato in metallo con diversi elementi lineari e sottili dalla forma squadrata che ricordano lo Shangai o Mikado, un gioco da tavolo dove si raccolgono in mano dei bastoncini e tenendoli verticali rispetto al tavolo, li si fa cadere a ventaglio uno sull'altro in un equilibrio instabile. Questo lampadario dall'estetica orientaleggiante ultramoderna è di colore nero e con la luce led integrata può illuminare sia verso il basso che verso l'alto.

LAMPADARIO MODERNO PER SALOTTO SFERE VETRO FUME

Il lampadario in questione ricorda molto l'Atomium, il monumento simbolo del parco Heysel di Bruxelles, composto da sfere che ricordano appunto la struttura di un atomo. Realizzato con una struttura in metallo cromo lucido e sfere in vetro semi trasparente colore fumé dona agli ambienti

una luce diffusa molto gradevole che si adatta alla perfezione ad un ampio soggiorno o in un salotto moderno. Questa moderna opzione è perfetta per una casa o un grande appartamento che necessitino di più illuminazione.

LAMPADARIO MODERNO ELEGANTE PER SOGGIORNO LED DIMMERABILE 3000K ANELLI ORO

La seguente proposta prevede un lampadario avveniristico ad anelli circolari come quelli per il teletrasporto nel film stargate. La struttura è composta infatti da due anelli, regolabili in altezza color oro con una fascia acrilica trasparente che sembra contenere dei piccoli cristalli. Questo lampadario è ideale per illuminare ambienti eleganti e raffinati. L'illuminazione è a LED ed è dimmerabile, consentendo di variare l'intensità luminosa. Si tratta di un oggetto d'arredo unico e inconfondibile.

LAMPADARIO MODERNO LED 48W 3000K PER SOGGIORNO DOPPIA LUCE DIMMERABILE

Questo lampadario led dal design moderno, più che ispirarsi ad un'altalena, ricorda la congiunzione dei pianeti negli spazi siderali. É un oggetto di design unico ed originale realizzato in metallo verniciato che può essere disponibile nei colori, oro o bianco, arricchito sia nella parte inferiore che in quella superiore da tre sfere in vetro satinato. Ideale per ambientazioni moderne, trova la sua ubicazione perfetta in salotti e cucine contemporanei.

VIVIDA RIBBON LAMPADARIO MODERNO BIANCO LED 20W 3000KDESIGN ORIGINALE

Come ultima proposta abbiamo selezionato un lampadario da soffitto dalla forma sinuosa che ricorda molto un nastro di ginnastica ritmica svolazzante. Si tratta di un prodotto di Vivida international per la serie Ribbon, unico nel suo genere, realizzato con un profilo led di silicone e alluminio bianco. Questo oggetto di design è ideale per illuminare e al tempo stesso arredare piccoli ambienti.