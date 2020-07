Da Legambiente 'Bandiera bianca' al Cammino Balteo

Per "avere portato avanti e realizzato il percorso Cammino Balteo", ovvero l'organizzazione di sentieri turistici ed escurionistici di bassa quota in Valle d'Aosta, Legambiente ha assegnato una 'Bandiera verde' alle Giunte regionali valdostane dal 2014 ad oggi.

Il riconoscimento è pubblicato nel nuovo rapporto 'Carovana delle Alpi' realizzato dall'associazione ambientalista, che anche quest'anno ha preso in considerazione imprenditori, associazioni, comunità, consorzi, Comuni e Regioni.

Dal rapporto, presentato oggi, emergono non solo note positive, ma anche l'asegnazione di una delle 12 'Bandiere nere' valutate da Legambiente in Italia. E' stata data alle Giunte regionali e alle Amministrazioni comunali di Issogne e Champdepraz "Per aver autorizzato la realizzazione di una discarica per 'rifiuti speciali non pericolosi' a due passi dal Parco Naturale del Mont Avic, scrigno di ambienti protetti e biodiversità montana".