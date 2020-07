MONTAGNA VDA: L'anello di Grand Chaux (Saint-Marcel)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

L'anello di Grand Chaux (Saint-Marcel)

Il Vallone di Saint-Marcel è uno dei tanti valloni nascosti e poco conosciuti della Valle d'Aosta.

Il vallone ha due importanti zone minerarie: Servette e Prabornaz.

Nelle miniere di Prabornaz sono presenti diversi minerali rari tra cui il violano (per alcuni unico luogo al mondo in cui si trova).

Il percorso, poco frequentato, alterna tratti con sentiero ben marcato ad alcuni tratti in cui il sentiero è poco visibile.

La testata del vallone, con il lago Layet ed il vecchio fabbricato di caccia di Gran Chaux hanno un fascino particolare.

La parte superiore del vallone, oltre le miniere di Servette è riserva privata di caccia, durante il periodo di caccia (indicativamente dalla metà del mese di settembre fino al mese di novembre) si consiglia di non uscire dai sentieri segnalati.

