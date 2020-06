Tornano i TraMonti diVini di Grosjean Vins

Tre le edizioni di queste degustazioni tra i filari al tramonto; due le date in programma per il 2020; una l’azienda che ha avuto l’intuizione di creare una Verticale di vini tra le annate più note e conosciute: Grosjean Vins, che dal 2018 appassiona i fortunati ospiti che condividono TraMonti diVini, una degustazione esclusiva che si svolge al calar del sole immersi nel teatro verde delle vigne Rovettaz e Tzeriat.

L’appuntamento di quest’anno è in programma per venerdì 31 luglio e venerdì 7 agosto a partire dalle 19.00. Accreditandosi presso il form https://bit.ly/tramonti2020 sarà possibile vivere un’esperienza in “verticale” tra etichette di pregio in grado di stupire e regalare emozioni uniche, assaggi tra le migliori specialità gastronomiche di Erbavoglio, la musica di Silvana Bruno con ukulele jazz song, aneddoti e racconti diVini da parte della famiglia Grosjean.“Entrambe le edizioni passate hanno registrato il tutto esaurito”, commenta Hervé Grosjean.

“Quest’anno, tuttavia, per garantire la massima sicurezza e rispettare le disposizioni attuali, abbiamo deciso di ridurre il numero dei partecipanti: ma la magia di un calice di vino, degustato tra la nostra natura e nello splendore del tramonto, secondo noi merita comunque di essere celebrata”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni tutti gli interessati possono visitare il sito www.grosjeanvins.it o telefonare al numero 0165.775791.