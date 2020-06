IL POUSSA CAFE @COMMISSARIOVIRUS@ DISPACCIO DEL 19 GIUGNO APRÈS-MIDI

L’epidemia commisariovirus che ha colpito la politichetta valdostana è in fase di risolvimento. Il Consiglio di Stato ha infatti messo a punto la sentenza vaccino che dovrà essere pagato dai alcuni politichini che hanno nominato l’attuale commissario dell’Usl invece di nominare Direttore generale dell’Azienda sanitaria l’avente diritto Igor Rubbo. Il costo del vaccino sentenza ammonta a oltre 200mila euro.

