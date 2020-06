IL POUSSA CAFE @IMPRESSIONI@ DISPACCIO DEL 17 GIUGNO APRÈS-MIDI

Confindustria è insoddisfatta del progetto di assestamento di bilancio che non recepisce importanti suggerimenti per uscire dalla crisi. Confcommercio, Cna, Confartigianato lo sono altrettanto. La Confederazione agricoltura vede nero per il futuro dell’agricoltura. Per il Savt ci sono stati momenti di confronto con il Governo regionale e con le commissioni consiliari, ma purtroppo sono stati momenti più legati a singoli interventi legislativi che non riferiti a progetti di più ampio respiro per il futuro della Valle d’Aosta. Pochi si sono detti soddisfatti. Si ha l’impressione che la Giunta regionale abbia pensato solo gli amici e gli amici degli amici.

