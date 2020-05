IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 21 MAGGIO APRÈS-MIDI @GENIVIRUS@

Geniale come sempre, il Comune di Aosta ritiene di risolvere i problemi della viabilità e del commercio in città eliminando parcheggi, chiudendo strade e, evviva, adesso anche aumentando i già onerosi prezzi degli stalli su strada. Speriamo che a qualcuno dei cervelloni comunali venga in mente che i servizi essenziali, uffici pubblici e luoghi di cura in primis, devono poter essere raggiungibili anche in auto da chi le gambe buone per andare a piedi o in bicicletta ahimè non le ha. Gli anziani e i disagiati sempre cittadini di serie B, o li si lascia morire di Covid o …. pedalino! (PARE)

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43