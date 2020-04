IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 22 APRILE APRÈS-MIDI @LIBERE LIMITAZIONI@

Emergenza sanitaria: non bastava la scienza contro la politica e viceversa a creare malumori e confusione, adesso anche i poteri giudiziari contestano le restrizioni agli spostamenti, richiamandosi addirittura alla costituzione e appellandosi al buon senso dei singoli - A parte il fatto che la costituzione, art. 16, cita espressamente il diritto alla libertà di movimento “salvo le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità o di sicurezza”, vogliamo ricordare che i Paesi che hanno voluto lasciare ai cittadini la possibilità di decidere responsabilmente sui propri spostamenti hanno dovuto fare precipitosamente marcia indietro e imporre limiti e restrizioni a loro volta. Eppure i magistrati dovrebbero essere i primi a sapere che l’occasione fa l’uomo ladro… (PARE)

&&&&&&&&&&

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43