Come tutti i tempi di crisi anche questo ha i suoi finti eroi, per quelli c’è sempre tempo. Nella politica valdostana di oggi ci sono due gemelle diverse, così diverse che stanno letteralmente sul lato opposto degli schieramenti, ma hanno tutte e due qualcosa da farsi perdonare. Sì, hanno in modi e tempi diversi dato ossigeno al defunto governo Fosson, proprio quello di Geenna, ‘ndrangheta e voto di scambio.

Una delle due almeno è coerente, non si è spostata di un millimetro, l’altra di coerenza si riempie la bocca. In verità, imperversava già ai tempi dell’appoggio alla contessa verde un video dell’allora recente campagna elettorale dove costei parlava di coerenza. Probabilmente, dopo, si è fatta prendere la mano ed è stata così coerente che oggi è a capo di una coalizione tascabile fatta da una sigla che fa rabbrividire anche il SARS-CoV-2, il Covid19.

Le due stanno giocando a distinguersi nel minestrone della politica valdostana, l’una campionessa delle proposte economiche alternative, l’altra facendo la moralizzatrice sulla materia migliore che in questo momento si può modellare: gli stipendi dei politichini. Lei per verità, anche se non voleva dirlo eh, lo ha donato. L’ultimo.

Ma dove vogliono arrivare le due? Semplice, il momento è propizio per rifarsi una presunta verginità in barba all’intelligenza dell’elettore medio che è già tanto incazzato per questa chiusura imposta per decreto, che sembra non finire. Ma c’è un’ultima cosa che accomuna le due gemelle. Sì, qualcosa che a lungo andare rischia di far male ad entrambe.

Hanno intorno a loro tanti consulenti più o meno occulti che a loro volta hanno alcune caratteristiche comuni tra cui quella di non essere più in Consiglio regionale e per questo rosicare tantissimo. Tutti loro vogliono forse il bene dei valdostani?