IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 18 APRILE APRÈS-MIDI @APRITE LE BIBLIOTECHE@

Se si aprono le librerie, perché non aprire anche le biblioteche pubbliche per la sola consegna dei libri richiesti? Si parla tanto di liberalizzare le attività collegate ai beni essenziali, ebbene, forse non é tale il libro che é cibo primario per il nostro cervello, per il cuore e per l'anima? Le entrate nelle biblioteche possono essere scaglionate e distanziate, come si fa nei supermercati con l'uso di guanti, mascherine e liquidi igienizzanti. (EDOR)

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43