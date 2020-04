IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 14 APRILE APRÈS-MIDI @ RISPARMIARE FIATO@

La Consigliera regionale Daria Pulz ha sollecitato l’adozione di tablet o cellulari per i ricoverati di covid-19 per consentire loro di parlare con i congiunti. L’Usl ha fatto sapere che il 9 aprile aveva già dotato il reparto di 2 tablet e che altri due li consegnerà nei prossimi giorni. Se si considera che sono ricoverati 112 pazienti significa che ogni paziente potrà utilizzare il tablet per ben 2,33 minuti ogni 24 ore. La terapia per risparmiare fiato.

