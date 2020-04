Gli Anysetiers valdostani piangono Leo Enrietti

“La Commanderie della Valle d’Aosta partecipa al lutto che ha colpito la famiglia Enrietti per il decesso di Leo, storico membro Anysetier,dal 1978, attivo, dinamico, brillante e Grand Maistre Onorario. Leo Enriettiè morto giovedi 2 aprile dopo un periodo di malattia. “Vi sono personaggi che lasciano il segno sul territorio e nella società - sottolinea il Grand Maistre Anna Maria Traversa - Leo Enrietti appartiene a questa sfera. Imprenditore brillante, eclettico, dinamico, colto, ha lavorato in bassa Valle d’Aosta e in Piemonte, soprattutto nella zona del lago di Viverone. Leo ha operato con successo nel settore dello stampaggio delle materie plastiche e nella costruzione di stampi ed attrezzature specifiche oltre che nello sviluppo di brevetti. Sino all’anno scorso ha ancora lavorato attivamente per depositare alcuni originali brevetti".

Appassionato di viaggi, cuoco eccellente e grande intenditore di vini, al Lago di Viverone nella tenuta Cella Grande ha esplicato per anni l’attività di imprenditore vitivinicolo, lanciando un vino rinomato su scala internazionale. "Leo è stato un grande animatore della Commanderie della Valle d’Aosta - ricorda Traversa - storico Grand Maistre, con partecipazioni ai Capitoli Magistrali nazionali e internazionali ed alle Assemblee generali. Grande era il suo desiderio di vedere crescere la Commanderie, le iniziative e le relazioni internazionali. Strette, amichevoli, argute e simpaticamente ironiche le sue relazioni con gli amici. I Soci della Commanderie, il Capitolo ed il Grand Maistre ha porto le loro condoglianze sincere e profonde alla famiglia Enrietti.