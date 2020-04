IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 2 APRILE APRÈS-MIDI @CORONADEMOLITORE@I MAGGIO@

Per far fronte alla raccolta dei prodotti agricoli in corso, la principale associazione degli agricoltori in USA ha fatto sapere di aver bisogno, a causa del coronavirus, di altri 260 mila lavoratori stagionali. L' Amministrazione americana ha cosí dovuto disporre il rilascio di visti per poter importare questa manodopera dal vicino Messico. Come dire che TRUMP é andato a sbattere col muso contro lo stesso muro che aveva costruito al confine...contro il Messico! (DERO)

&&&&&&&&&&&&

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43