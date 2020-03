A mali estremi, estremi rimedi!

Il maresciallo Tito diceva "la pace durerà cent'anni, ma dobbiamo esser pronti a entrare in guerra domani". Noi eravamo pronti a combattere questa guerra?

L'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus si fa di ora in ora più grave e chi è in prima linea ha la necessità di avere le giuste "armi" per poter combattere. Emerge da varie fonti, alcune non del tutto attendibili, che si sta lavorando sul possibile vaccino e sulla sperimentazione di alcuni farmaci, ma la soluzione al problema è ancora lontana e intanto questo subdolo nemico si espande in Europea e nel Mondo.

Quello che lascia senza parole sono le notizie che in questi ultimi giorni giungono dal Parini e dal territorio. Mancanza di DPI (prima e vera difesa per chi salva vite e assiste malati), camici non adeguati (se alcuni di questi così si possono chiamare) e strutture create in emergenza grazie all'ingegno e al lavoro di tanti operatori silenziosi. Ma tutto ciò può bastare?

No! Serve una regia unica e forte, sicuramente non politica, che agisca con reali deleghe e disponibilità per guidare la macchina dell'emergenza e dotarla delle forniture necessarie, da reperire ovunque sia possibile. Non si capisce, quindi, perché ad oggi questa figura non sia stata ancora creata. È vero nella forma qualcuno è stato nominato, ma è una non scelta dei tristi politichini che stanno gestendo la situazione. Oggi non serva la forma, bensì la sostanza.

Una figura di emergenza che non necessariamente deve essere un sanitario attivo, ma che sappia come muoversi (anche nei confronti dei canali esterni alla nostra Regione) e soprattutto decida di muoversi, perché uno dei veri problemi è la mancanza o il ritardo di decisioni che vanno prese al di là delle simpatie politiche.

Cari politichini, quale è il problema? Avete forse paura che costui possa farvi ombra? Temete di perdere la visibilità che oggi cercate nella gestione dell'emergenza? Di questo passo altro che campagna elettorale, qui si rischia il collasso del sistema e non si può più aspettare.