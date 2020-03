IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 16 MARZO APRÈS-MIDI @FARE PER FARE@

Fare tanto per fare pare essere la filosofia di chi non eletto è il nostromo della scialuppa Valle d’Aosta. Dopo che era già tutto auto predisposto e auto organizzato dal personale sanitario: medici, infermieri e tecnici e messo in campo un team H24 Covid-19 ha organizzato un coordinatore. Dalle forze politiche invece era ed è forte la richiesta di un Commissario per l’emergenza politico burocratica amministrativa. Alberto Zucchi, coordinatore di Fratelli d’Italia, ha proposto il Capo di Gabinetto della Regione, Paolo Di Nicuolo, che ha una grande esperienza e competenza. Ma pare che… per questo Zucchi è inascoltato.

