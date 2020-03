Chiusi al pubblico uffici Passaporti, Armi e Licenze Questura di Aosta

A partire da lunedì 16 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, gli Uffici Passaporti, Armi e Licenze della Questura di Aosta saranno chiusi al pubblico e riceveranno esclusivamente per motivi di comprovata necessità così come previsto dal D.P.C.M. del 09.03.2020 e successivi aggiornamenti. Tutte le comunicazioni urgenti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica ammin.quest.ao@pecps.poliziadistato.it.

Si rinnova la raccomandazione agli utenti di NON presentarsi presso questi Uffici per richiedere informazioni di carattere generale che potranno essere invece richieste ai numeri telefonici 0165/279111 – 0165/279504.

Tutti gli appuntamenti precedentemente fissati si intendono quindi annullati. I documenti pronti per la consegna, per i quali è già stata inviata mail di ritiro, non verranno consegnati, se non per gli stessi motivi di comprovata necessità.