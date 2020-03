SILB: SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ NEI LOCALI DA BALLO E DISCOTECHE

A seguito dell’emergenza sanitaria in cui versa il nostro paese in questo delicatomomento per senso civico ed al fine di contrastare l’evolversi della situazioneepidemiologica legata al “CONVID 19” il SILB (Associazione Italiana sale da ballo e discoteche) Valle d’Aosta comunica la sospensione di tutte le attività nei propri localicon effetto immediato fino a data da destinarsi.

“Nel rispetto del DPCM 4 marzo 2020 – replica il Presidente del Silb VdA Michele Napoli (nella foto) – ci atteniamo al rispetto di tale decisione presa su tutto il territorio nazionale. Auspichiamo che tale decisione possa risolversi nel più breve tempo possibile e ciscusiamo con tutti i clienti”.

Tra le imprese più colpite dall’emergenza sanitaria creata i locali e le sale da ballorappresentano uno dei comparti più legati all’attrattiva turistica. La categoria èsempre stata un traino importante anche dal punto di vista economico.

Purtroppo tuttala filiera è in grave sofferenza. L’impossibilità di lavorare ha messo in crisi tutto ilcircuito composto da società di ticketing, artisti e tutti i fornitori legati al settore. Il settore confida nelle istituzioni che possano dare un forte segnale di ripresa allacomunità autorizzando quanto prima la riapertura dei locali e la ripresa delle normaliattività.

“E’ necessario tornare alla normalità e bisogna farlo anche attraverso luoghidi socialità come i locali da ballo – ribadisce Napoli”.