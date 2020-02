IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 10 FEBBRAIO APRÈS-MIDI @SCIOPERO POLITICO@

La situazione politica è degenerata al punto tale che c’è chi ha proclamato lo sciopero politico. Infatti, data la tanta confusione percepita nel mondo unionista il Comité de Coordination ha proclamato una sorta di sciopero contro gli anziani dell’Uv ed in tal senso all'Animateur non parteciperà alla riunione del Conseil Federal, nell'ottica di tutelare la Jeunesse Valdôtaine, i suoi valori e i suoi principi, evitando in tal modo di assistere ad una resa dei conti sterile ed interna.

