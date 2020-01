IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 29 GENNAIO APRÈS-MIDI @IPOCRISIA@

"Il 2019 è iniziato con l'operazione Geenna e non poteva concludersi peggio, con le dimissioni di tre ottavi del Governo. Nessuno esce vincitore da questa esperienza legislativa: non noi, non chi ha cambiato casacca, non chi lava i propri panni sporchi in pubblico. Non la maggioranza, forse la peggiore della storia valdostana. Non ne esce vincitrice la nostra patria, vittima della più ipocrita delle espressioni, quella del 'senso di responsabilità". Roberto Luboz (Cons. regionale Lega Vda).

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori.

