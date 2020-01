IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 21 GENNAIO APRÈS-MIDI @VIGILI ...MA IN MUNTANDE@

Il vigile di Sanremo che timbrava il cartellino in mutande é stato assolto perchè il fatto non sussiste (?). Non solo ma è da considerare un benefattore perchè così, anzichè in divisa, faceva risparmiare tempo alla pubblica amministrazione.

Una volta (o anche adesso?) c'era l'onoreficenza di Cavaliere di Gran Croce, vuoi vedere che d'ora in avanti ci sará anche quella di Cavaliere di Grande Mutanda? (RODE)

