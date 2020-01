IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 18 GENNAIO APRÈS-MIDI @METODO BARILLÀ@

La vice presidente dell’Aps, Antonella Barillà, ha paragonato la sua posizione al metodo Boffo. Per chi non lo sapesse l’espressione “metodo Boffo” è entrata da allora nel lessico della politica italiana, diventando sinonimo di campagna di stampa basata su illazioni e bugie allo scopo di screditare qualcuno per ragioni politiche.

Più precisamente un quotidiano pubblicò documenti falsi contro l’allora direttore del quotidiano Avvenire costringendolo alle dimissioni. Il metodo Barillà, sollevato dal Consigliere comunale Pietro Verducci, consiste nel essere manager dell’Aps e farsi pagare dall’azienda un master per ottenere le conoscenze e le competenze per espletare compiutamente l’incarico. Meno male che l’intervento di Verducci ha costretto la signora Barillà a restituire i soldi pubblici.



